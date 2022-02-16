Госдума приняла закон об индексации выплат на 8,6% военным пенсионерам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума в ходе пленарного заседания приняла сразу в трех чтениях законопроект, ранее внесенный правительством, об индексации пенсий военным. В соответствии с документом, выплаты с 1 января 2022 года повышаются на 8,6%.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в кабмине подготовили соответствующий документ. Он попросил депутатов рассмотреть его в самые короткие сроки, чтобы граждане получали увеличенные выплаты своевременно и в полном размере.

В законе также говорится, что в бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложили повышение размера денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним лиц на 4%.

Как ранее писал kp.ru, в конце января 2022 года президент России Владимир Путин распорядился об увеличении выплат военным пенсионерам.