В Совбезе заявили о стремлении США оспорить законные права России в Арктике

В Совбезе РФ заявили, что Вашингтон стремится получить доступ к ресурсам арктического региона и Северному морскому пути вопреки законным правам России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

США стремятся получить доступ к ресурсам арктического региона и Северному морскому пути, оспаривая законные права России в Арктике. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью «Российской газете» в среду 16 февраля.

Попов отметил, что именно с этой целью Вашингтон принял арктические военные стратегии.

«В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути. Исходя из этого, за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС», - заявил Попов.

Замглавы Совбеза отметил, что Соединенные Штаты предусматривают расширение своего военного присутствия на арктическом направлении. Для этого США развертывают в Баренцевом море американские эсминцы, создают новые объекты и пункты базирования ВМС. Также в планах США строительство к 2027 году трех тяжелых ледоколов и создание в перспективе «арктической дивизии», отметил Попов.

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