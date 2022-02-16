Блинкен предупредил Россию о последствиях решения признать ДНР и ЛНР Фото: REUTERS

Если власти России примут решение признать независимость республик Донбасса, то на это последует быстрый и твердый ответ Соединенные Штаты и НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Принятие этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины и станет грубым нарушением международного права…В случае принятия резолюции потребовался бы быстрый и решительный ответ США и союзников», – сказано в заявлении Блинкена, распространенного пресс-службой Госдепартамента.

По словам главы Госдепа, такое решение поставит под сомнение обязательство России продолжать дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Напомним, накануне депутаты Государственной думы решили направить президенту России Владимиру Путину обращении о необходимости признания независимости республик Донбасса.

Как псиал сайт kp.ru, глава государства прокомментировал обращение Госдумы с просьбой признать ДНР и ЛНР. Российский лидер заявил, что при принятии решения будет руководствоваться потребностями Донбасса.