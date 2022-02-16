Сотрудник Reuters объяснил, что гимн СССР на стриме из Киева могли включить постояльцы отеля

В Reuters объяснили, что гимн СССР на стриме из Киева могли включить постояльцы отеля Фото: REUTERS

Сотрудник агентства Reuters Сергей Каразий объяснил, как гимн СССР мог попасть в прямой эфир из Киева.

По его словам, агентство не может нести ответственность за происходящее в кадре, например, если на камеры попадет ДТП.

- Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко вертел Верку Сердючку. Ну вот такие у людей вкусы, — написал Каразий у себя на странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в среду, 16 февраля 2022 года, гимн Советского Союза прозвучал в прямом эфире издания Reuters из центра Киева. Издание решило запустить прямую трансляцию из столицы Украины на фоне обострения ситуации, а назвали видео: «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса». В описании к трансляции отмечается, что Москва отводит свои войска от украинской границы, однако «Запад заявляет, что пока не увидел этому доказательств».