Минфин пообещал выполнить обязательства перед валютными вкладчиками в случае санкций Запада

Антон Силуанов Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что у РФ есть план в случае введения санкций Запада.

- Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютные, в этих банках. У нас валютной ликвидности, слава богу, достаточно, и валютных резервов тоже достаточно, — сказал министр в разговоре с журналистами.

По его словам, отключение России от SWIFT было бы неприятным, но «не смертельным».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может принять закон о санкциях в отношении британских компаний и лиц, приближенных к властям Великобритании, аналогичный тому, что намерен принять Лондон. Москва надеется, что другие государства не будут поддерживать британские власти в стремлении Лондона запустить «очередные волны санкционных войн», отметил дипломат. Правительство России не останется безразличным к действиям Запада, добавил Лавров.