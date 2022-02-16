В России возбудили дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе

Российский СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. Фото: официальный сайт СК РФ.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое опубликовано на официальном сайте в среду 16 февраля. Сообщается, что уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с гражданским населением, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором.

Сообщается об обнаружении в августе- октябре 2021 года пяти стихийных массовых захоронений, из которых эксгумированы останки 295 гражданских лиц, погибших в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований. Уточняется, что люди погибли в 2014 году, среди погибших есть женщины разных возрастов.

«Представители украинских силовых структур постоянно ведут обстрелы населенных пунктов Донбасса, применяя летальное вооружение неизбирательного действия, предназначенное для максимально эффективного уничтожения людей и инфраструктуры», - говорится в сообщении СК.

В ведомстве уточнили, что от обстрелов гибнут и получают ранения тысячи мирных жителей, которые не участвуют в военном конфликте. В основном это русскоговорящие люди, отметили в СК. Стихийные братские могилы были сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в условиях продолжавшихся боевых действий, заявили в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание за жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором.

Ранее СК выдвинул обвинения против четырех командиров ВСУ за обстрелы Донбасса.

Также сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела поселка на Донбассе, где под огнем автоматических гранатометов военнослужащих Украины ранение получил мирный житель. Подробности здесь на kp.ru.