Госдума в первом чтении приняла закон об ужесточении наказания за пытки представителями власти

Государственная дума в первом чтении приняла закон об ужесточение наказания за пытки представителями власти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за пытки, совершенные представителями власти.

Кроме того, документ уточняет понятие «пытки». Под ними предлагается понимать какое-либо умышленное действие, приносящее физической или моральное страдание, нацеленное на получение информации или признание, наказание за что-либо.

Также в статью «Принуждение к даче показаний» УК РФ был введен новых субъект — сотрудник правоохранительного органа. Это позволит привлекать сотрудников ФСИН к ответственности за пытки.

Подобные преступления предлагается перевести в категорию особо тяжких, за которые будет грозить до 12 лет тюрьмы. Также закон предлагает увеличить срок давности таких преступлений.

Ранее законопроект о праве на отказ в суде от данных ранее показаний, если они были получены с применением насилия в то время, когда на допросе присутствовал адвокат, внесла в Госдуму сенатор Людмила Нарусова. В пояснении к законопроекту отмечается, что оперативники могут быть заинтересованы в «выбивании» признаний, в том числе у невиновных людей, чтобы раскрыть преступления, где нет весомых доказательств вины. Предполагается, что законопроект сделает применение пыток бессмысленными и не даст привлекать к уголовной ответственности невиновных людей.