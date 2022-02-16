"Ветераны России" обратятся к Путину с просьбой создать спецштаб по борьбе с киберпреступностью

Общественники обратятся к Путину с просьбой о создании спецштаба по борьбе с киберпреступностью Фото: Архив "КП"

Общественное движение "Ветераны России" планируют выступить с официальным обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой о рассмотрении возможности создания специального штаба, направленного на борьбу с киберпреступностью и телефонными мошенниками.

"Эта проблема в целом требует системного подхода, в рамках которого необходимо выработать рекомендации по проведению мероприятий, направленных на блокировку несанкционированного использования телефонных номеров", пояснил председатель движения Ильдар Резяпов в беседе с изданием "Газета.ru".

Подобная инициатива была вызвана мошенническими действиями в отношении ветерана спецназа ФСБ и КГБ Святослава Омельченко, со счёта которого было похищено около 3 млн рублей.

Ранее "Ветераны России" обратились в Генпрокуратуру и СК с жалобой на Шендеровича. Причиной стали рассуждения писателя о роли СССР во Второй мировой войне, в которых активисты увидели одобрение преступлений, установленных Нюрнбергским трибуналом, рассказывает Life.ru.

В начале лета 2018 года "Комсомольская правда" сообщала о создании спецподразделения по борьбе с киберпреступностью на Кипре.