Путин заявил, что Россия готова участвовать в строительстве новых АЭС в Бразилии

Жаир Болсонару и Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова участвовать в строительстве новых атомных электростанций в Бразилии.

- Росатом экспортирует топливо для бразильских АЭС и радиоизотопы для медицинских целей. При этом наша корпорация готова участвовать и в сооружении на территории Бразилии новых энергоблоков, включая атомные станции малой мощности в наземном и в плавучем исполнении, где у нее накоплен уникальный опыт и есть не имеющие мировых аналогов технологии, — сказал глава государства после встречи с бразильским лидером Жаиром Болсонару.

Путин также отметил расширение сотрудничества двух стран в различных сферах.

Напомним, переговоры глав государств состоялись сегодня, 16 февраля 2022 года. Политики обсудили внешнеполитическую координацию на многосторонних площадках, в частности, в ООН и ее Совете Безопасности.

Во вторник, 15 февраля, Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Беседа глав государства продолжалась более трех часов. Отметим, что это первая личная встреча российского и немецкого лидеров. После переговоров Путин и Шольц планируют ответить на вопросы прессы. По словам президента России, основными темами беседы стали безопасность в Европе и ситуация вокруг Украины.