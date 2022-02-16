Немецкий журналист заявил о приближении новой холодной войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В скором времени в Европе может начаться холодная война из-за Польши и Венгрии, что грозит крупными проблемами для существования Евросоюза, пишет в публикации для немецкого издания Focus журналист Ханс-Юрген Мориц.

Напомним, в ближайшее время Европейский суд вынесет решение по спору Брюсселя с Будапештом и Варшавой о верховенстве права, что может вылиться в серьезные жертвы для всего Евросоюза.

"Этот вердикт будет поворотным моментом — может быть, началом холодной войны между нарушителями права в Будапеште и Варшаве и другими их партнерами по Евросоюзу", — считает журналист.

Он также отметил, что в последнее время в Венгрии и Польше руководство стран использует воинственную риторику в отношении ЕС. Например, венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Брюссель в "Джихаде". А руководитель польского правительства Моравецкий предупредил о рисках начала новой мировой войны.

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