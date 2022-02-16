Захарова потребовала извинений от главы МИД Британии за фейки о «вторжении» России на Украину

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что руководитель британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс должна извиниться за фейки о «российском вторжении» на Украину.

- Глава британского МИДа обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, народом Украины и народом Британии, а еще перед теми средствами массовой информации, которые посчитали, что ее заявления – правда, — сказала она в ходе брифинга.

По слова Захаровой, Трасс стала лицом дезинформационной кампании, нацеленной на военное освоение Украины.

Ранее бывший глава службы внешней разведки Великобритании MI-6 Джон Соэрс заявил, что Запад излишне нагнетает обстановку вокруг Украины. Соэрс усомнился, что российский лидер Владимир Путин когда-либо планировал «вторжение» на Украины, так как это «слишком рискованный шаг». Специалист считает, что Москва добилась ряда важных успехов. В частности, сделала свои обеспокоенности главной темой международной повестки.