Байден проведет телефонные переговоры с канцлером ФРГ Шольцем

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в среду, 16 февраля, переговорит по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, который ранее на текущей неделе посетил Россию и Украину, сообщили в Белом доме.

"В рамках нашей продолжающейся координации с союзниками президент США Джо Байден проведет беседу по защищенной линии связи с канцлером Германии Шольцем сегодня примерно в 14.30 по времени восточного побережья США (22.30 по Москве)", - указывается в сообщении, которое процитировали журналисты пула Белого дома.

Как ранее писал kp.ru, в Кремле 15 февраля 2022 года завершились переговоры президента Путина и Шольца. Беседа глав государств длилась больше трех часов. Это была первая личная встреча российского и немецкого лидеров. После переговоров Путин и Шольц ответили на вопросы СМИ.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц поделился впечатлениями от своей встречи с Путиным. Он охарактеризовал атмосферу встречи с российским президентом как дружескую, а разговор – как доверительный. При этом канцлер подчеркнул, что разговор был очень динамичным.