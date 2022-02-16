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В мире16 февраля 2022 15:22

Байден проведет телефонные переговоры с канцлером ФРГ Шольцем

Ранее на этой неделе Олаф Шольц посетил Москву
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в среду, 16 февраля, переговорит по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, который ранее на текущей неделе посетил Россию и Украину, сообщили в Белом доме.

"В рамках нашей продолжающейся координации с союзниками президент США Джо Байден проведет беседу по защищенной линии связи с канцлером Германии Шольцем сегодня примерно в 14.30 по времени восточного побережья США (22.30 по Москве)", - указывается в сообщении, которое процитировали журналисты пула Белого дома.

Как ранее писал kp.ru, в Кремле 15 февраля 2022 года завершились переговоры президента Путина и Шольца. Беседа глав государств длилась больше трех часов. Это была первая личная встреча российского и немецкого лидеров. После переговоров Путин и Шольц ответили на вопросы СМИ.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц поделился впечатлениями от своей встречи с Путиным. Он охарактеризовал атмосферу встречи с российским президентом как дружескую, а разговор – как доверительный. При этом канцлер подчеркнул, что разговор был очень динамичным.