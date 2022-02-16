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Политика16 февраля 2022 15:20

МИД России назвал возможным выполнение минских соглашений за несколько месяцев

Мария Захарова заявила о безальтернативности минских соглашений
Мария ПАВЛОВА
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Мария Захарова назвала условие, при котором выполнение Минских соглашений возможно за несколько месяцев.

Мария Захарова назвала условие, при котором выполнение Минских соглашений возможно за несколько месяцев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безальтернативности минских соглашений, особенно в свете обращения Госдумы к президенту Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом Захарова сказала во время брифинга в среду 16 февраля.

«Минские соглашения являются единственной, безальтернативной основой урегулирования в Донбассе», - заявила она.

Мария Захарова назвала условия, при которых комплекс мер в рамках минских соглашений может быть выполнен за несколько месяцев.

«Мы убеждены, что при наличии политической воли комплекс мер может быть выполнен за, в принципе, в какой-то обозримый срок, причем в срок нескольких месяцев», - сказала она.

Захарова отметила, что Киев, заявляющий, что признание Россией ДНР и ЛНР перечеркнет минские договоренности, сам занимается перечеркиванием этих соглашений «на протяжении последних года-полутора».

Также Захарова потребовала извинений от главы МИД Британии за фейки о «вторжении» России на Украину и заявила, что Лиз Трасс стала лицом дезинформационной кампании, нацеленной на военное освоение Украины Западом.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова назвала поразительной степень абсурда заявлений о «вторжении» РФ на Украину, напомнив, что Россия и Украина симметрично заявляли о безосновательности заявлений западных СМИ о «войне». Подробности здесь на kp.ru.