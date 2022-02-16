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Политика16 февраля 2022 15:24

Путин принял приглашение Болсонару посетить Бразилию

Дату визита согласуют по дипломатическим каналам
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Жаир Болсонару и Владимир Путин

Жаир Болсонару и Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин принял приглашение бразильского лидера Жаира Болсонару посетить Бразилию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что приглашение было сделано во время визита Болсонару в Москву.

- Приглашение было с благодарностью принято. Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам, — говорится в сообщении Кремля.

Напомним, переговоры глав государств состоялись сегодня, 16 февраля 2022 года. Политики обсудили внешнеполитическую координацию на многосторонних площадках, в частности, в ООН и ее Совете Безопасности. Болсонару отмечал, что странам необходимо вместе работать над борьбой с изменением климата, так как в России и Бразилии растут самые крупные леса на планете. В конце российский глава сообщил, что российские фармкомпании поставляют в Бразилию лекарства от коронавируса и рака. А в скором будущем южноамериканская страна собирается начать у себя лицензионное производство вакцины «Спутник V».