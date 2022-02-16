Россия будет укреплять соцгарантии сотрудникам МЧС

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет укреплять социальные гарантии сотрудникам МЧС.

Он назвал поставки современной техники и экипировки в МЧС приоритетом работы ведомства. К 2030 году доля новой техники в ведомстве должна составлять 81%, подчеркнул Путин.

- Со своей стороны государство будет и впредь укреплять социальные гарантии для тех, кто служит или работает в министерстве, — сказал глава государства на заседании коллегии МЧС.

Ранее Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла сразу в трех чтениях законопроект, ранее внесенный правительством, об индексации пенсий военным. В законе также говорится, что в бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложили повышение размера денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним лиц на 4%. До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил парламентариев рассмотреть закон в самые короткие сроки, чтобы граждане получали увеличенные выплаты своевременно и в полном размере.