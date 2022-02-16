Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика16 февраля 2022 15:44

В Британии заявили, что Запад разгневает Россию при стягивании войск к границам страны

Daily Mail считает, что Запад разгневает Россию при стягивании войск к границам страны
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Британии заявили, что Запад разгневает Россию при стягивании войск к границам страны

В Британии заявили, что Запад разгневает Россию при стягивании войск к границам страны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО разгневает Москву, если стянет новые силы к границам России, написал обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Эйверри.

Как отмечается в публикации, сегодня главы оборонных ведомств западных государств собрались в Брюсселе для обсуждения отправки дополнительных воинских контингентов в Восточную Европу – в том числе, в Румынию. Эти планы прямо противоречат требованиям РФ по безопасности на континенте, подчеркнул журналист.

"Имеются опасения, что действия Североатлантического альянса вызовут гнев президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу", — выразил предположение британский журналист.

Как ранее писал kp.ru, Россия продолжит добиваться от НАТО гарантий безопасности страны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Также российский лидер повторил, что РФ намерена и далее поддерживать верховенство ООН при разрешении международных споров