Захарова назвала Столтенберга «сбитым натовским летчиком»

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала генерального секретаря Североатлантического альянса «сбитым натовским летчиком». По ее словам, Москва уже не воспринимает всерьез слова Столтенберга.

- Вот эти заявления, которые делает Йенс Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир — я пока не разобралась еще — уже нас больше не интересуют. Это уже сбитый натовский летчик, — сказала Захарова на брифинге.

Москва будет ориентироваться на серьезный диалог, если Запад к нему готов, добавила она.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не видят деэскалации на Украине. По его словам, НАТО готова к дипломатическим переговорам, но и готовится к худшему развитию событий.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что Североатлантический альянс не может трезво оценивать ситуацию в мире. По его словам, у альянса проблемы в системе оценки ситуации.