Замсекретаря Совбеза призвал Запад дружить и торговать с Россией со взаимным уважением

Заместитель главы Совбеза РФ Попов напомнил западным странам, что с Россией лучше торговать дружить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Совете безопасности РФ заявили, что Россия не теряет надежды на сохранение мира. Об этом сказал заместитель секретаря Совбеза Михаил Попов в интервью «Российской газете», которое было опубликовано в среду 16 февраля.

Попов отметил, что военно-политическая обстановка в мире остается напряженной.

«Несмотря напряженную военно-политическую обстановку, хочется верить и надеяться, что разум и здравый смысл возьмут верх над глобальными амбициями и чрезмерной самоуверенностью наших западных оппонентов», - сказал он.

Михаил Попов высказал уверенность, что мир становится многополярным.

«Мир уверенно и неуклонно становится многополярным», - сказал заместитель секретаря Совбеза.

Попов заявил о необходимости для западных лидеров осознать, что с Россией предпочтительнее сотрудничать, но делать это нужно честно и на условиях равноправия.

«Западные лидеры должны четко осознать, что Россия им не враг. С Россией лучше дружить и торговать, но это должно быть честно, равноправно и со взаимным уважением», - отметил он.

Ранее заместитель главы Совета безопасности Попов заявил о претензиях США на ресурсы арктического региона и Северный морской путь. Подробности здесь на kp.ru.