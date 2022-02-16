Зеленский ужесточил санкции против украинского блогера Анатолия Шария

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении санкций против украинского блогера Анатолия Шария и его семьи.

Согласно тексту решения, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) внес изменения в пакеты санкций в отношении Анатолия Шария и Ольги Шарий, а также ООО «Информационное агентство «Шарий.Нет».

Также были внесены изменения в санкции против зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки компании «ALPHA BRAVO AVIATION LLC».

В ноябре 2021 года Владимир Зеленский подписал четыре указа, которые вводят в действие новый пакет санкционных мер в отношении России. Всего украинский лидер ввел санкции против около 140 физических и 50 юридических лиц.

В августе 2021 СНБО Украины ввел санкции против российских граждан, причастных, по мнению Киева, к преследованию граждан в Крыму. Кроме того, под ограничения попали ряд СМИ, работающих на полуострове и в неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса.