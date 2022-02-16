Литва откроет границы для россиян с 31 марта 2022 года

Власти Литва решили открыть границы страны для россиян с 31 марта 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Литвы приняли решение открыть границы страны для российских туристов с 31 марта 2022 года.

Россиянам нужна будет шенгенская виза, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до приезда, или сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции одобренными в стране препаратами. Отметим, что «Спутник V» и другие российские препараты пока в Литве не одобрены.

При подаче документов необходимо будет подтвердить, что въезд планируется после 31 марта 2022 года. При этом соискатели на визу должны предварительно записаться на прием.

Ранее Власти Таиланда разрешили гражданам, которые привиты российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт», прибывать в страну без карантина, но только по программе «песочница», одним из основных пунктов которой стало обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий. До этого на сайте департамента консульских дел МИД Таиланда появилась информация о включении в список разрешенных для въезда вакцин от коронавируса препарата «Спутник Лайт».