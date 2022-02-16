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Политика16 февраля 2022 16:51

Столтенберг заявил о развертывании новой боевой группы НАТО в Румынии

Генсек НАТО заявил, что министры обороны альянса приняли решение о развертывании новых боевых групп в Восточной Европе
Мария ПАВЛОВА
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Столтенберг заявил о размещении новой боевой группы НАТО в Румынии.

Столтенберг заявил о размещении новой боевой группы НАТО в Румынии.

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о развертывании новых боевых групп НАТО в Восточной Европе. В частности, речь идет о развертывании боевой группы альянса в Румынии, уточнил Столтенберг в среду 16 февраля во время пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе. Трансляция пресс-конференции доступна здесь в Twitter Североатлантического альянса.

«Министры решили рассмотреть новые варианты, включая развертывание новых боевых групп в восточной и юго-восточной части, в частности в Румынии. Я приветствую инициативу Франции вести эту группу», - заявил Генеральный секретарь.

Столтенберг добавил, что другие такие группы могут быть размещены в регионе Черного моря.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала генерального секретаря Североатлантического альянса «сбитым натовским летчиком», отметив, что Москва уже не воспринимает всерьез слова Столтенберга. Подробности здесь на kp.ru.