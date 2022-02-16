Сенатор Цеков раскритиковали публикации о "вторжении" России: "Это безобразное поведение прессы"

В Совфеде раскритиковали публикации о "вторжении" России: "Это безобразное поведение прессы" Фото: REUTERS

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков раскритиковал сообщения западных СМИ о "нападении" России на Украину.

"Это безобразное поведение прессы и безобразное поведение руководства Великобритании в целом. Они все там, по-моему, страдают крайней степенью русофобии, то есть русоненавистничеством, и из-за этого говорят и пишут, что попало", - заявил парламентарий в беседе с изданием Lenta.ru.

При этом Цеков сравнил высказывания со стороны Великобритании персонажами мультфильма "Маугли".

"Там есть Шерхан и Табаки. Так вот впечатление от их взаимоотношений примерно такое же, как от этих персонажей", - констатировал он.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Москва собирается "напасть" на Киев в среду, 16 февраля 2022 года. Американский лидер сообщил об этом в ходе саммита с главами стран Запада. После этого издание The Sun назвало точное время "вторжения", рассказывает ФАН.

Сообщение из Москвы о том, что некоторые из проходящих сейчас в нашей стране и в Белоруссии учений российских войск подходят к концу и часть личного состава и техники возвращаются к местам постоянной дислокации, похоже, застали врасплох украинское руководство и его патронов на Западе. Подробнее читайте в материале KP.ru