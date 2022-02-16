Лавров проведет переговоры с главой МИД Италии 17 февраля 2022 года

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с руководителем итальянского внешнеполитического ведомства Луиджи Ди Майо 17 февраля 2022 года. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

- Особое внимание предполагается уделить проблематике обеспечения стратегической стабильности в Евро-Атлантике в контексте инициатив Российской Федерации о предоставлении юридических гарантий безопасности, отношениям России с ЕС и НАТО, ситуации на Украине, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, дипломаты обменяются мнениями о российско-итальянском сотрудничестве в различных сферах.

Напомним, телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и Госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся во вторник 15 февраля. Сергей Лавров подчеркнул, что совместная работа по гарантиям безопасности должна быть продолжена и напомнил, что об этом шла речь в разговоре президентов Владимира Путина и Джо Байдена, который прошел 12 февраля. Также Сергей Лавров призвал США к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов. Глава МИД подчеркнул, что акцент в этой работе должен быть сделан на принцип неделимости безопасности.