Столтенберг заявил, что НАТО не планирует развертывание наступательных систем на Украине

Столтенберг заявил, что у НАТО нет планов развертывания наступательных систем на Украине. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов развертывания наступательных систем на Украине. Об этом он сказал в среду 16 февраля во время пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе. Трансляция пресс-конференции доступна здесь в Twitter Североатлантического альянса.

«Мы не собираемся разворачивать наступательных систем на Украине», - сказал генсек НАТО, оценивая возможность установки таких видов вооружения в этой стране.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО выполняет «исключительно оборонительные функции» для стран-участниц.

Генсек НАТО также заявил, что министры обороны альянса приняли решение о развертывании новых боевых групп в Восточной Европе. В частности, такая группа будет развернута на территории Румынии.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала генерального секретаря Североатлантического альянса «сбитым натовским летчиком», отметив, что Москва уже не воспринимает всерьез слова Столтенберга. Подробности здесь на kp.ru.