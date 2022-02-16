Видео имитации воздушного боя на российско-белорусских учениях показали в Белоруссии

Российские и белорусские летчики провели воздушный бой на учениях "Союзная решимость". Фото носит иллюстративный характер. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство обороны Белоруссии опубликовало видео имитации воздушного боя во время совместных российско-белорусских военных учений «Союзная решимость-2022».

Сообщается, что воздушный бой провели белорусские летчики на самолётах Су-30СМ и их российские коллеги на Су-35С. Воздушный бой пара на пару проходил на малых высотах – от 200 до 1000 метров.

Пилоты менялись ролями, поочередно имитируя действия противника. Задачей атакующих было «сесть на хвост» самолету-противнику и условно его уничтожить. В Минобороны уточнили, что низкая облачность затрудняла выполнение маневров, но пилоты все равно показали мастерство работы в сложных условиях.

Ранее белорусское министерство обороны во вторник 15 февраля опубликовало видео пуска ракет с совместных учений России и Белоруссии. Подробности здесь на kp.ru.

Совместные учения «Союзная решимость-2022» Россия и Белоруссия начали 10 февраля.

В то же время украинскому президенту Владимиру Зеленскому на учениях ВСУ в Ровенской области показали оружие, переданное Украине западными партнерами. Подробности.