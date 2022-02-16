Иммунолог Чумаков счел хорошим знаком отсутствие детей без антител к коронавирусу Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Вирусолог Петр Чумаков сообщил: факт того, что для исследования вакцины нет детей без антител, говорит о том, что большинство из них, вероятно, перенесли его бессимптомно.

"Для коллективного иммунитета это хорошо. Они больше не являются источником заражения пожилых людей", - пояснил он в беседе с телеканалом "360"

При этом он предположил, что прирост случаев коронавируса начнет снижаться. По его мнению, в Москве уже есть значительный спад.

Ранее директор центра Александр Гинцбург рассказал, что сотрудники учреждения не смогли выявить в столице детей 6–11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с COVID-19. Он уточнил, что в связи с этим в настоящее время вносятся изменения в протокол исследования вакцины "Спутник М", рассказывают "Известия".

ВОЗ охарактеризовала пандемию COVID-19 как "чрезвычайную ситуацию международного значения". Как переносят эту инфекцию дети? Чем лечить маленьких пациентов? Какие возрастные категории наиболее уязвимы к инфекции? "Комсомолка" расспросила специалиста.