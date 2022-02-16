В Роспотребнадзоре призвали ревакцинироваться от коронавируса перед праздниками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ревакцинироваться от коронавируса перед предстоящими праздниками, каникулами и сезоном отпусков.

"С учетом сложившейся ситуации мы считаем важным продолжать все противоэпидемиологические мероприятия, которые показывают свою эффективность на территории Российской Федерации, не позволяя общему уровню заражения вирусом подниматься до высоких показателей, фиксируемых в других странах", - цитирует РИАМО главу ведомства.

Попова также рекомендовала ввести контроль за организацией медицинских мероприятий и за режимом медорганизаций в условиях возрастающей нагрузки.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что ревакцинацию люди переносят гораздо легче в сравнении с тем, когда вводили первую инъекцию. Вместе с тем, по его мнению, необходимо учесть некоторую специфику, рассказывает "Свободная пресса".

Сотрудники "Комсомольской правды" рассказывали, с каких симптомов началась болезнь у них, и к каким последствиям она привела. Так, наш специалист по работе со СМИ Юлия рассказала, что ковид на дому она перенесла только благодаря сделанной прививке.