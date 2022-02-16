МЧС России назвало изменения климата причиной большинства природных ЧС

В МЧС заявили, что большая част ЧС природного характера обусловлена изменениями климата. Фото: Иван МАКЕЕВ

В МЧС России назвали изменения климата причиной большинства природных чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян в среду 16 февраля на расширенной коллегии ведомства, которая прошла с участием президента РФ Владимира Путина.

Чуприян рассказал, что в 2021 году в России количество чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера увеличилось до 386 (на 17% по сравнению с 2020 годо).

Чрезвычайный ситуаций природного характера в 2021 году было зафиксировано 110, уточнил врио главы МЧС.

«Причинами их возникновения в большей степени являются происходящие сегодня изменения климатических условий», - сказал он.

Чуприян уточнил, что, в частности, увеличился масштаб и изменился характер наводнений и паводков. В 2021 году они происходили в 20 регионах России, в результате 10 человек погибли, 47 000 пострадали. Также из-за высоких температур, сухих гроз и отсутствия осадков в 17 регионах России произошли 24 чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, отметил врио главы МЧС.

Ранее сообщалось, что ученые заявили, что глобальное потепление ударит по здоровью населения планеты сильнее, чем пандемия коронавируса, если не принять все возможные меры по сдерживанию изменения климата. Подробности здесь на kp.ru.

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