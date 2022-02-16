Microsoft выпустила крупное обновление для операционной системы Windows 11 Фото: REUTERS

В корпорации Microsoft сообщили о выпуске первого крупного обновление для операционной системы Windows 11.

Из наиболее ожидаемых опций – поддержка запуска приложений Android в среде операционной системы. Для загрузки мобильного софта и игр предлагается использовать Amazon Appstore. В первое время функция будет доступна только пользователям из США, рассказывает Профиль.ру со ссылкой на официальный блог компании.

Отмечается, что обновление станет доступно всем пользователям ОС уже в ближайшее время.

В мае 2020 года корпорация выпустила новое масштабное обновление операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update.

"Майское обновление предлагает множество новых функций, которые могут сэкономить ваше время, повысить производительность и позволить отдохнуть", - сообщали разработчики, отмечая, что обратили отдельное внимание на безопасность пользователей.