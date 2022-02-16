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Здоровье16 февраля 2022 18:50

Гинцбуг заявил, что новую российскую вакцину от COVID-19 c вирусоподобными частицами нужно вводить дважды

Гинцбург рассказал, почему новая российская вакцина от коронавируса тоже будет двухкомпонентной
Мария ПАВЛОВА
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Новая российская вакцина от ковида с вирусоподобными частицами потребует двукратного введения, заяаил Александр Гинцбург.

Новая российская вакцина от ковида с вирусоподобными частицами потребует двукратного введения, заяаил Александр Гинцбург.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Российская вакцина от коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, будет двухкомпонентной. Это значит, что потребуется двукратное ее введение, заявил в среду 16 февраля директор НИЦ эпидемиологии эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург объяснил, что двукратное введение новой вакцины будет необходимо, чтобы размножить клетки памяти.

«Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител», - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Директор центра Гамалеи также уточнил, что новая вакцина «неживая» и не содержит генетического материала вируса.

«Генетического материала в вакцине не будет», - заявил Александр Гинцбург.

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