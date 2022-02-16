На Кавминводах устранили только треть экологических нарушений

Во время лечебных процедур на основе сульфидной иловой грязи. Фото: Денис Абрамов/ТАСС

Предприятия Кавказских Минеральных Вод, на которых в прошлом году были выявлены нарушения природоохранного законодательства, проходят повторные проверки. Инспектирование планируется завершить к 1 марта 2022 года. Всего будут проверены 24 компании, использующие в работе природные ресурсы - минеральную воду, лечебные грязи и так далее.

На данный момент специалисты Росприроднадзора посетили четыре компании. Выяснилось, они устранили только около трети зафиксированных ранее нарушений - 75 из 192.

- Не устранены нарушения, касающиеся обеспечения достоверного учета добытых минеральных вод, приведения деятельности в соответствие с технологической схемой разработки месторождений и оформления уточненной горноотводной документации, - цитирует пресс-службe Росприроднадзора NewsTracker.

Всего за прошлый год в результате масштабных проверок на Кавминводах было выявлено 699 нарушений, из них 163 обернулись административными делами и крупными штрафами. В общей сложности недропользователи заплатили почти 11 миллионов рублей. Самые злостные нарушители рискуют остаться без лиценций. Соответствующие материалы находятся на рассмотрении в Роснедрах.