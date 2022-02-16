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Общество16 февраля 2022 19:05

Адвокат: политолог Соловей проходит свидетелем по уголовному делу

Политолог Валерий Соловей проходит свидетелем по уголовному делу по возбуждению ненависти или вражды
Мария ПАВЛОВА
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Политолог Валерий Соловей проходит свидетелем по делу о разжигании вражды. Фото: Михаил Терещенко, ТАСС.

Политолог Валерий Соловей проходит свидетелем по делу о разжигании вражды. Фото: Михаил Терещенко, ТАСС.

Российский политолог и общественный деятель Валерий Соловей в среду 16 февраля был допрошен в Следственном комитете и отпущен домой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Соловья Алексея Добрынина.

По словам адвоката, политолог проходит в качестве свидетеля по делу о возбуждении ненависти или вражды, которое было возбуждено в 2021 году. Подробности не сообщаются, так как Валерий Соловей дал подписку о неразглашении.

«Допрос Соловья завершен, он покинул здание СК. Политолог получил статус свидетеля по делу, возбужденному в 2021 г. по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды). Следователи взяли с Соловья подписку о неразглашении материалов дела», - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что в среду 16 февраля российский политолог и общественный деятель Валерий Соловей был доставлен в Следственный комитет.

Валерий Соловей работал заведующим кафедрой связей с общественностью МГИМО, он доктор исторических наук.

Политолог Соловей известен как «политический Нострадамус». Ранее он делал довольно точные предсказания относительно того, что ждет Россию и россиян. Подробности читайте здесь на kp.ru.

В 2020 году Валерия Соловья арестовали на 10 суток за несогласованную акцию.