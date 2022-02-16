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Общество16 февраля 2022 19:19

Суд взыскал с владельца автодилера «Рольф» Петрова почти 20 млрд рублей

Химкинский суд взыскал с владельца автодилера «Рольф» почти 20 миллиардов рублей
Мария ПАВЛОВА
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Суд постановил, что владелец автодилера "Рольф" Петров должен выплатить почти 20 миллиардов рублей.

Суд постановил, что владелец автодилера "Рольф" Петров должен выплатить почти 20 миллиардов рублей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владелец автодилера «Рольф» Сергей Петров по решению Химкинского суда Подмосковья должен выплатить почти 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в июне 2019 года салоны сети автодилера «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге подверглись обыскам в рамках расследуемого дела о незаконном выводе средств за рубеж в 2014 году.

Речь шла о незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей, Следственный комитет России ходатайствовал о заочном аресте основателя «Рольфа» Сергея Петрова, который был объявлен в международный розыск.

Вот как в 2019 году комментировал ситуацию сам Петров, который в то время находился за границей. Подробности читайте здесь на kp.ru.