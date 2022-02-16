В Белом доме заявили о подготовке санкций против близкого окружения Путина

Джен Псаки заявила о возможности введения санкций против близкого окружения Путина. Фото: REUTERS

Соединенные штаты могут ввести санкции против близкого окружения российского президента Владимира Путина. Сейчас США рассматривают этот вопрос. Об этом на брифинге в среду 16 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

«Рассматривается ряд санкций против его внутреннего круга», - сказала официальный представитель Белого дома, отвечая на вопрос, собираются ли Штаты в поддержку оппозиционера Алексея Навального ввести санкции против окружения Путина.

Ранее сообщалось, что основатель «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК) Алексей Навальный и бывший юрист ФБК* Любовь Соболь включены в перечень лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности.

*Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иностранного агента