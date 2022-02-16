Госдеп США заявил о продолжении стягивания российских войск к границе с Украиной

Госдеп США заявил, что Россия якобы увеличивает свое военное присутствие в регионах, граничащих с Украиной. Фото: REUTERS

В Госдепартаменте США заявили, что Россия не выводит войска из граничащих с Украиной регионов, но наоборот, продолжает сосредоточение воинских формирований на украинской границе. Об этом в среду 16 февраля заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайс утверждает, что, по сведениям Вашингтона, в последние дни российских военных на границе становится больше и говорить о деэскалации не приходится .

«Мы этого не заметили. На самом деле мы увидели ровно противоположное: в последние недели и даже дни российских сил на границе становится больше, а не меньше», - цитирует пресс-секретаря Госдепартамента ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заметил отхода российских войск из областей, граничащих с Украиной.

В то же время Зеленский посетил учения ВСУ в Ровенской области, на полигоне украинскому президенту показали американские ракеты Javelin и Stinger, присланные западными партнерами. Подробности здесь на kp.ru.