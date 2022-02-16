На севере Лаоса биологи обнаружили заразные для человека коронавирусы летучих мышей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В карстовых пещерах на севере Лаоса биологи обнаружили у популяции подковоносых летучих мышей три ранее неизвестных вида коронавирусов. Специалисты полагают, что все они могут проникать в человеческие клетки, пишет журнал Nature.

- Мы провели первую "перепись" коронавирусов, поражающих популяции летучих мышей на севере Лаоса. Нам удалось выделить пять ранее неизвестных патогенов, три из которых, BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236, оказались близкими родственниками SARS-CoV-2. Они способны заражать человеческие клетки, - приводятся в публикации слова исследователей.

Объясняется это тем, что ключевая часть оболочки этих патогенов почти не отличалась по структуре от аналогичных белков возбудителя COVID-19. Тогда ученые проверили, могут ли открытые ими вирусы заражать человеческие клетки.

Результаты проведенных опытов с вирусом BANAL-236 неожиданно показали, что он активно связывался с человеческой версией белка ACE2, успешно проникал в человеческие клетки и размножался внутри них. Однако он уступал возбудителю COVID-19 в скорости размножения. Два других вируса ведут себя аналогичным образом, заявляют эксперты.

Ранее руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская сообщила, что у летучих мышей в России пока не обнаружили коронавирус SARS-CoV-2, однако другие варианты коронавируса выявили. Сперанская уточнила, что существуют и другие типы коронавирусом, они встречаются у летучих мышей во всех регионах страны, но пока мало исследованы.