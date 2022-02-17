Замглавы МИД Ирана рассказал о переговорах по ядерной сделке Фото: REUTERS

Стороны переговоров по ядерной сделке в Вене "как никогда раньше" стали близки к заключению соглашения. Об этом 16 февраля сообщил иранский представитель на переговорах Багери Кяни.

- После недель интенсивных переговоров мы как никогда ранее близки к соглашению, однако оно не будет достигнуто до тех пор, пока нам не удастся согласовать все детали, - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что в процессе переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) обозначились подвижки. Стороны не разрабатывают "страховочные" сценарии на случай провала, рассказывал глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

До этого США заявляли, что ожидают от Ирана продолжение соблюдения СВПД. Американские власти считают, что это для Тегерана будет выгоднее, чем отказаться от сделки.