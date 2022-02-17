Псаки: Заявления о массовых захоронениях в Донбассе могут быть дезинформацией Фото: REUTERS

Сообщения об обнаружении на территории Донбасса массовых захоронений могут использовать как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

- Атака может начаться в любое время, ей будет предшествовать сфабрикованный предлог, который русские используют для вторжения, - рассказала она на брифинге журналистам.

Также Псаки добавила, что возбуждение уголовного дела как раз может стать "одним из таких предлогов".

Как писал сайт kp.ru, СК РФ возбудил уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. Уточняется, что люди погибли в 2014 году, среди них есть останки женщин разных возрастов.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что не будет ни на кого нападать. В частности, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявлял, что "вторжения" России на Украину не предвидится ни сегодня, ни в обозримой перспективе.

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