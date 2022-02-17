Здание МИД Британии подсветили в цвета флага Украины

Фото: твиттер внешнеполитического ведомства Великобритании

Здание министерства иностранных дел (МИД) Великобритании в знак солидарности с Украиной подсветили в цвета украинского флага. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Соединенного королевства на странице в Twitter. Пост в соцсети сопроводили хештегом #StandwithUkraine.

- Здание МИД подсвечено в цвета украинского флага в знак солидарности с украинским народом, - говорится в публикации.

Центральное здание МИД Британии расположено в Лондоне на улице короля Карла I. Такая акция была запущена "в знак поддержки Украины в связи с продолжающейся агрессивной кампанией России".

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у РФ нет планов о нападении на какое-либо государство. Как подчеркнул дипломат, разговоры о "российской агрессии - это чепуха". Как считает Антонов, в США многие проблемы во внешней политике пытаются свести к украинскому вопросу. По мнению дипломата, это неверно, так как таким образом Вашингтон пытается "затушевать истинное положение дел".