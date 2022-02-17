Захарова упрекнула Зеленского в закрытии телеканалов на Украине: Игра такая, капут демократии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявлял, что украинские СМИ должны вещать в Донбассе. Она упрекнула его в том, что в стране закрываются телеканалы.

- Сколько телевизионных каналов на Украине закрыл ЗеПрезидент? Игра такая, наверное. Все, что неподконтрольно, пусть работает. Как только ручонки дотянулись - капут демократии,- написала она в своём посте в телеграм-канале.

Ранее украинский лидер выступал с призывом усилить влияние украинских СМИ среди жителей Донбасса, чтобы "противодействовать российской пропаганде".

Накануне он даже подписал указ, утверждающий стратегию госбезопасности страны. В документе о России говорится как об угрозе. В документе говорится, что РФ "продолжает в отношении Украины гибридную "войну"" при использовании политических, экономических, информационно-психологических средств, а также кибератак.