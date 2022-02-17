Премьер Украины Шмыгаль заявил о блокировании "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине удается успешно блокировать запуск российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом в ходе телемарафона, посвященного объявленному Владимиром Зеленским Дню единения, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

- Мы (Украина) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде "Северного потока - 2" и будем продолжать это делать, - заявил он.

Также украинский политик добавил, что данный трубопровод якобы "угрожает" не только Украине, но и всей Европе.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Германия получает газ из России в пять раз дешевле, чем по спотовым ценам. Российский лидер заявил, что это заслуга экс-канцлера Герхарда Шредера и потребители газа в ФРГ должны быть благодарны ему за возможность пользоваться дешевым российским ресурсом, который поступает в страну по "Северному потоку-1".