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В мире17 февраля 2022 1:31

Абрамович переоформил на себя долю в Evraz с офшорной компании

Теперь он стал прямым держателем 417 млн 767,314 тыс. обыкновенных акций Evraz
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Абрамович переоформил на себя долю в Evraz с офшорной компании

Абрамович переоформил на себя долю в Evraz с офшорной компании

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский бизнесмен Роман Абрамович переоформил на себя долю в сталелитейщике Evraz с офшорной компании Greenleas International Holdings Ltd. Об этом говорится в сообщении Evraz на Лондонской фондовой бирже.

- Абрамович являлся косвенным держателем 417 млн 767,314 тыс. обыкновенных акций Evraz plc через Greenleas International Holdings Ltd до того, как эти акции были переведены на него и он стал их владельцем напрямую, - сказано в сообщении.

Напомним, Greenleas International Holdings Ltd, зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Она являлась держателем 28,64% голосующих акций Evraz.

Ранее сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года Абрамович выставил на продажу свой суперсамолет всего за 100 миллионов долларов. Вместо него он планировал приобрести "Боинг-787" Dreamliner, выпущенный в 2018 году.