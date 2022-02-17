Абрамович переоформил на себя долю в Evraz с офшорной компании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский бизнесмен Роман Абрамович переоформил на себя долю в сталелитейщике Evraz с офшорной компании Greenleas International Holdings Ltd. Об этом говорится в сообщении Evraz на Лондонской фондовой бирже.

- Абрамович являлся косвенным держателем 417 млн 767,314 тыс. обыкновенных акций Evraz plc через Greenleas International Holdings Ltd до того, как эти акции были переведены на него и он стал их владельцем напрямую, - сказано в сообщении.

Напомним, Greenleas International Holdings Ltd, зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Она являлась держателем 28,64% голосующих акций Evraz.

Ранее сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года Абрамович выставил на продажу свой суперсамолет всего за 100 миллионов долларов. Вместо него он планировал приобрести "Боинг-787" Dreamliner, выпущенный в 2018 году.