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Здоровье17 февраля 2022 2:19

Доктор Комаровский призвал россиян не пить антибиотики при самостоятельном лечении "омикрона"

Специалист напомнил о необходимости двигаться при болезни
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Доктор Комаровский призвал россиян не пить антибиотики при самостоятельном лечении "омикрона"

Доктор Комаровский призвал россиян не пить антибиотики при самостоятельном лечении "омикрона"

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал россиянам о том, какие нужно соблюдать правила при лечения штамма коронавируса "омикрон" в домашних условиях.

По словам эксперта, при самостоятельном лечении ни в коем случае нельзя пить антибиотики и другие "серьезные" медпрепараты - их должен назначать врач.

- Что нужно делать дома? Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать – конечно же полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, - рассказал врач в ролике на его канале в YouTube.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказывала, что штамм "омикрон" COVID-19 в нижних отделах дыхательных путей человека размножается в десять раз медленнее, чем штамм "дельта". В то же время скорость размножения «омикрона» в верхних отделах дыхательных путей сопоставима со скоростью размножения других штаммов коронавируса, отметила специалист.