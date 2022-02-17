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Общество17 февраля 2022 4:35

Правовед рассказала, когда пенсионеры могут не платить по долгам

Правовед сообщила, что долги пенсионеров сокращают или списывают через три года
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Правовед сообщила, что долги пенсионеров сокращают или списывают через три года

Правовед сообщила, что долги пенсионеров сокращают или списывают через три года

Фото: Иван Макеев

С финансовой точки зрения пенсионеры являются одной из наиболее уязвимых категорий должников в стране. Однако получение пенсии как единственного источника дохода не дает право для освобождения от долговых обязательств. Об этом рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева, отметив, что для освобождения от погашения задолженности необходимая веская причина.

Эксперт сообщила о возможности сократить долги пенсионерам. Так, выплаты списывают, если истек трехлетний срок исковой давности. «Статья 207 Гражданского кодекса России ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен», - приводит слова специалиста агентство «Прайм».

Ногайлиева также назвала шанс сокращения размера. Как она пояснила, закон разрешает обращать взыскание по долгам пенсионера на страховые пенсии по инвалидности и по старости, а также на накопительную и срочную пенсионную выплату. Однако законодательство защищает пенсионеров от взыскания выплат по исполнительному листу по случаю кормильца, которую дают из федерального и регионального бюджетов.

Кроме того, пенсионер может обратиться в службу судебных приставов с требованием о ежемесячном сохранении пенсии. Таким образом, ее могут застраховать в размере прожиточного минимума. Также возможно пройти процедуру банкротства.