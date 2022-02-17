Глава МИД Франции считает, что норм безопасности в Европе "больше нет"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что норм, которые регулируют безопасность и стабильность в Европе, больше не существует.

Как передает газета Financial Times, глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что подобная ситуация сложилась из-за соглашений о контроле над вооружениями, которые, по его мнению, «почти устарели или не имеют значения».

«В то время, как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности. Мы готовы обсуждать это, обсуждать все», - заявил французский министр.

Ле Дриан полагает, что отсутствие норм, регулирующих стабильность в Европейском союзе, может позволить Москве стать постоянной угрозой на континенте, даже если России не «вторгнется» на Украину.

Глава МИД Франции также прокомментировал заявления об отводе российских войск от украинской границы, отметив, что надо посмотреть, чем завершатся маневры в Белоруссии, а также Черном море и вблизи украинских границ.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили о возвращении российских военных из Крыма после плановых учений. Кроме того, возвращаться в пункты постоянной дислокации начали и военнослужащие Западного военного округа, которые проводили маневры с белорусскими военными.