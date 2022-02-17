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Политика17 февраля 2022 5:00

Премьер Японии собирается провести телефонные переговоры с Путиным 17 февраля 2022

Kyodo: Премьер Японии собирается провести телефонные переговоры с Путиным 17 февраля 2022
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Премьер Японии собирается провести телефонные переговоры с Путиным 17 февраля 2022

Премьер Японии собирается провести телефонные переговоры с Путиным 17 февраля 2022

Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 17 февраля.

Как передает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, на данный момент вопрос о телефонных переговорах между японским премьером и российским лидером находится на стадии проработки. Уточняется, что телефонный разговор может состояться вечером.

Напомним, в минувший понедельник, 14 февраля, премьер-министр Японии заявил, что координирует содержание возможных санкционных мер в отношении Москвы с представителями Соединенных Штатов, а также с представителями основных европейских государств. Позже появилось сообщение, что Фумио Кисида планирует провести первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить с украинским лидером безопасность японских граждан, которые еще остаются на территории незалежной.