Премьер Японии собирается провести телефонные переговоры с Путиным 17 февраля 2022 Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 17 февраля.

Как передает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, на данный момент вопрос о телефонных переговорах между японским премьером и российским лидером находится на стадии проработки. Уточняется, что телефонный разговор может состояться вечером.

Напомним, в минувший понедельник, 14 февраля, премьер-министр Японии заявил, что координирует содержание возможных санкционных мер в отношении Москвы с представителями Соединенных Штатов, а также с представителями основных европейских государств. Позже появилось сообщение, что Фумио Кисида планирует провести первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить с украинским лидером безопасность японских граждан, которые еще остаются на территории незалежной.