Экс-министр экономики Украины заявил, что информационная война Запада привела к тяжелым последствиям для страны

Экс-министр экономики Украины: информационная война Запада привела к тяжелым последствиям для страны Фото: REUTERS

Нагнетание угрозы «российского вторжения» Западом привело к тяжким последствиям для украинской экономики. Такое мнение высказал заслуженный экономист, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, отметив, что действия западных стран носили характер «экономической диверсии».

Экономист указал на то, что страны с рыночной экономикой, в том числе Украина, уязвимы к информационным войнам. По его словам, такую «информационную войну по дестабилизации Украины начали и интенсивно вели» западные страны и члены НАТО, а «прежде всего США и Великобритания», которых украинские власти называют «друзьями и партнерами».

«Сутью войны было нагнетание угрозы «вторжения» России с использованием авиационных и ракетных ударов, бронетанковых войск, оккупации Украины», - написал экс-министр в колонке для издания «Главред».

Суслов отметил, что для Украины все это имело тяжелые экономические, а также другие дестабилизирующие последствия. Он напомнил, что в одном из видеообращений украинский президент Владимир Зеленский заявил о падении курса гривны и выводе из страны 12,5 млрд долларов в течение января текущего года.

«То есть то, что делал Запад по отношению к Украине, имело характер экономической диверсии, нацеленной на подрыв украинской экономики», - добавил украинский экономист.

Напомним, ранее польский журналист написал об «истекающей кровью» украинской экономике. По его словам, незалежная теряет миллиарды долларов на фоне эскалации кризиса. Незадолго до этого депутат Верховной рады Давид Арахамия выдвинул обвинения в адрес западных СМИ в распространении фейков, подчеркнув, что экономика страны несет большие убытки после паники из-за обострения ситуации вокруг Украины.