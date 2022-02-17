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Политика17 февраля 2022 8:38

Минобороны показало видео возвращения танковой армии Западного округа на место дислокации

Воинский эшелон отправился в пункт дислокации после завершения плановых учений
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны показало видео возвращения танковой армии Западного округа на место дислокации

Минобороны показало видео возвращения танковой армии Западного округа на место дислокации

Фото: Кадр видео

Министерство обороны России опубликовало видео возвращения подразделений танковой армии Западного военного округа в места постоянной дислокации после проведения плановых учений.

«Воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений», - говорится в заявлении российского военного ведомства.

Днем ранее, 16 февраля, министерство представило видео движения автомобильной колонны подразделений Южного военного округа по Крымскому мосту в пункты постоянной дислокации. Как писал сайт kp.ru, по маршруту была организована работа постов дорожно-комендантской службы, а автоколонну сопровождают экипажи военной автомобильной инспекции.

Напомним, 15 февраля в Минобороны сообщили о возвращении российских военных из Крыма после плановых учений. Подразделения Южного и Западного военных округов уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт, начав движение в места дислокации. Некоторые подразделения совершат марши своим ходом.