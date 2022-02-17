Посол Украины в ФРГ заявил, что Киев ждет от Берлина организации «нормандского» саммита Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев ждет, чтобы немецкие власти организовали саммит в «нормандском формате» в ближайшее время. Такое заявление сделал украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

Как отметил украинский дипломат, Киев ожидает от канцлера Германии Олафа Шольца созыва саммита в «нормандском формате» в ближайшие недели. По его словам, самое главное на сегодняшний день - это избежать войны в Европе

«Украинцы ждут, что после визита Шольца в Москву дипломатия со стороны Германии будет не только динамичной, но и прежде всего принесет конкретные результаты», - заявил украинский посол германской редакционной группы FUNKE.

Напомним, 27 января правительство Германии подтвердило встречу в «нормандском формате» в Берлине, отметив, что встреча состоится через две недели. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном, уточнив, что им удалось обсудить возможность возобновления «нормандского формата».