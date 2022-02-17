Названа самая грязная страна Евросоюза

Евростат назвал Болгарию самой грязной страной Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В третьем квартале прошлого года объем выбросов парниковых газов в Евросоюзе вырос из-за восстановления деловой активности. Об этом сообщила статистическая служба Европейского Союза, отметив, что самой «грязной» страной в Европе стала Болгария.

Согласно приведенным данным, объем выбросов в Болгарии в 2021 году вырос на 22,7% по сравнению с 2020 годом. Следом идут Латвия и Греция, где объемы выбросов увеличилась на 16,2% и 13,1%, соответственно. Отмечается, что уровень выбросов по сравнению с третьим кварталом прошлого года снизился в Словении, Люксембурге и Нидерландах.

По оценкам Евростата, выбросы в третьем квартале 2021 года составили 881 млн тонн эквивалента CO2, что на 6% больше, чем годом ранее. Так, на секторы электроснабжения и производства пришлось около четверти общего объема выбросов, а на долю домохозяйств и отрасли сельского хозяйства - по 14%.

При этом Евростат указывает на то, что по сравнению с третьим кварталом 2019 года уровень выбросов все равно ниже на 10 млн тонн. Как считают специалисты, несмотря на последствия экономического подъема, объем выбросов сохраняет свою тенденцию к понижению в рамках целевых показателей Евросоюза.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила ввести уголовное наказание в странах Евросоюза за загрязнение окружающей среды. Согласно проекту, физические лица предложили наказывать десятью годами тюрьмы, а юридические - до 5% оборота компании.