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В мире17 февраля 2022 6:15

Названа самая грязная страна Евросоюза

Евростат назвал Болгарию самой грязной страной Евросоюза
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Евростат назвал Болгарию самой грязной страной Евросоюза

Евростат назвал Болгарию самой грязной страной Евросоюза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В третьем квартале прошлого года объем выбросов парниковых газов в Евросоюзе вырос из-за восстановления деловой активности. Об этом сообщила статистическая служба Европейского Союза, отметив, что самой «грязной» страной в Европе стала Болгария.

Согласно приведенным данным, объем выбросов в Болгарии в 2021 году вырос на 22,7% по сравнению с 2020 годом. Следом идут Латвия и Греция, где объемы выбросов увеличилась на 16,2% и 13,1%, соответственно. Отмечается, что уровень выбросов по сравнению с третьим кварталом прошлого года снизился в Словении, Люксембурге и Нидерландах.

По оценкам Евростата, выбросы в третьем квартале 2021 года составили 881 млн тонн эквивалента CO2, что на 6% больше, чем годом ранее. Так, на секторы электроснабжения и производства пришлось около четверти общего объема выбросов, а на долю домохозяйств и отрасли сельского хозяйства - по 14%.

При этом Евростат указывает на то, что по сравнению с третьим кварталом 2019 года уровень выбросов все равно ниже на 10 млн тонн. Как считают специалисты, несмотря на последствия экономического подъема, объем выбросов сохраняет свою тенденцию к понижению в рамках целевых показателей Евросоюза.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила ввести уголовное наказание в странах Евросоюза за загрязнение окружающей среды. Согласно проекту, физические лица предложили наказывать десятью годами тюрьмы, а юридические - до 5% оборота компании.